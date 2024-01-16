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Для колледжей Москвы стали закупать квадрокоптеры

Для колледжей Москвы стали закупать квадрокоптеры
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Столичные колледжи оснащают обновленной инфраструктурой для работы с беспилотными технологиями, почти 900 студентов ежегодно будут практиковаться в управлении беспилотниками, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Для учреждений уже закупили четыре соревновательных полигона и более 200 квадрокоптеров различных модификаций", - сказала она.

Новыми беспилотниками оснастили шесть московских колледжей, также в них переоборудовали и расширили учебно-тренировочные полигоны и лаборатории.

На полигонах будут тренироваться студенты Московского колледжа бизнес-технологий, Политехнического колледжа им. Годовикова, Колледжа автоматизации и информационных технологий №20 и Московского государственного образовательного комплекса.

В ограниченной сеткой воздушном пространстве с помощью 200 высокотехнологичных квадрокоптеров студенты обучатся пилотированию и программированию, а также будут отрабатывать специальные сценарии: перемещать грузы, находить предметы, тушить возгорания, делать аэрофотосъемку и многое другое. Такие компетенции полезны, в том числе для доставки грузов и лекарств, поиска потерявшихся людей и управления беспилотным такси.

"Кроме того, приобрели около 200 комплектов, с помощью которых можно на практике тренироваться собирать летательные аппараты. Пользуясь обновленной инфраструктурой, почти 900 студентов ежегодно будут практиковаться в управлении беспилотниками, которые применяются в различных отраслях экономики", - сказала Ракова.

Вице-мэр пояснила, что комплекты включают раму, двигатели, специальную защиту, шурупы, отвертки и другие комплектующие. После углубленной подготовки студенты смогут собирать коптеры за 15 минут.

Чтобы они эффективно учились планировать полет и предотвращать аварии, в учреждения закупили четыре диспетчерских тренажера воздушного движения. Их установили в Политехническом колледже им. Годовикова, Колледже автоматизации и информационных технологий №20 и Московском государственном образовательном комплексе.

В Колледже полиции открыли лаборатории для программирования и работы с дронами самолетного типа. Там же создали детальный макет одного из столичных районов Москвы. С помощью него курсанты научатся находить нужные объекты во время полета коптера.

Ракова подчеркнула, что обновление инфраструктуры столичных колледжей - один из ключевых элементов в модернизации системы среднего профессионального образования. "Вместе с работодателями мы создаем современные и отлично оснащенные мастерские, лаборатории и учебно-тренировочные площадки для практической подготовки профессионалов, обладающих всеми необходимыми практическими навыками. После такого обучения работодатели получают готовых квалифицированных специалистов, которым не будет нужна дополнительная подготовка или переобучение на рабочих местах", - отметила заммэра.

Анастасия Ракова Москва
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