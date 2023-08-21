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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Школьников на уроках НВП научат боевому управлению беспилотниками

Школьников на уроках НВП научат боевому управлению беспилотниками
Слет по основам начальной военной подготовки на Сахалине
Фото: Николай Михальченко/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Школьники в рамках начальной военной подготовки (НВП) будут изучать, как применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и как противодействовать им, следует из рабочей программы курса внеурочной деятельности "Начальная военная подготовка".

Эти темы включены в учебный модуль курса "Основы технической подготовки и связи". Там говорится, что школьники "должны иметь представление о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведения разведки местности с помощью БПЛА".

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Там отмечается, что школьники в рамках курса должны знать алгоритм противодействия БПЛА противника и выполнять практические действия по его управлению.

Рабочая программа курса содержится в письме Минпросвещения, направленном в школы.

Как сообщалось, в декабре 2022 года Минпросвещения РФ утвердило программы образования по шести предметам. Курс основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) дополнен начальной военной подготовкой (НВП).

В новый курс ОБЖ с элементами НВП собирались включить строевую подготовку и воинское приветствие, изучение оружия, в том числе автомата Калашникова, гранат Ф-1 и РГД-5, а также действия в современном стрелковом бою и средства индивидуальной защиты. Кроме того, преподавать новый учебный модуль смогут участники специальной военной операции.

В конце июня 2023 года министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил переименовать Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в Основы безопасности и защита Родины, школьники могут приступить к изучению обновленного предмета уже с 1 сентября 2024 года.

Минпросвещения РФ
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