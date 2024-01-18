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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

В РФ создана концепция подготовки кадров для производства и эксплуатации дронов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Минтруда России подготовило проект постановления правительства, которое утверждает правила создания системы подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотных авиационных систем (БАС), а также эксплуатации дронов с максимальной взлетной массой до 30 кг.

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Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

Среди целей проекта - апробация системы "практико-ориентированной непрерывной подготовки в рамках осуществления профессионального обучения и дополнительного профессионального образования специалистов", а также системы проведения экзамена по оценке уровня их квалификации.

В документе также содержится перечень возможных наименований профессий рабочих, должностей служащих в сфере БАС "для установления квалификационных требований и последующего профессионального обучения по ним".

В проекте предполагается участие Минтруда, Минтранса, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторга, "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов", "Университета национальной технологической инициативы 2035", "Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", ассоциации "Аэронекст" и др. Финансирование будет как за счет государственных, так и за счет коммерческих средств.

Реализация проекта намечена на 2024-2029 годы.

БАС Минтруда Минтранс Минпросвещения Минпромторг Минобрнауки Аэронекст
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