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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

За сутки в Москве выпало до 16 см снега

За сутки в Москве выпало до 16 см снега
Фото: Артем Житенёв/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Более 150 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники занимаются уборкой столичных улиц после снегопада, в результате которого в отдельных районах города выпало до 16 см осадков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"За прошедшие сутки прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города составил 16 см, наибольшее количество осадков зафиксировано на юге и юго-востоке столицы. Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов. В общей сложности в них задействованы более 150 тыс. человек и свыше 14 тыс. единиц техники, в том числе дополнительно привлеченные силы и техника городских инженерных компаний", - сказал Бирюков журналистам в пятницу.

Отмечается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.

По словам заммэра, особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ (транспортно-пересадочные узлы), объектам социальной сферы и потребительского рынка.

В течение всего светового дня проводится очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов и выступающих элементов фасадов зданий.

"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - добавили в комплексе городского хозяйства.

Москва
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