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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

В Москву на следующей неделе ненадолго придет оттепель

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В столичном регионе продолжаются ранее спрогнозированные перепады температур, на следующей неделе в среду и четверг ожидается оттепель с повышением температуры до плюс 3 градусов, но уже в пятницу и в выходные температура вернется к отрицательным значениям - будет до минус 5.

"Температурные колебания продолжатся, и они будут существенные. Сегодняшняя ночь будет вполне зимняя - минус 15 - минус 10, днем завтра от 7 до 4 ниже ноля. Комфортный день - без осадков, облачно с прояснениями, солнышко будет периодически появляться, для прогулок на лыжах замечательная погода. В воскресенье, с точки зрения восприятия, погода будет еще лучше, но она просто будет холодная. Ночью минус 20 - минус 15, по области до минус 25, а днем - минус 12 - минус 10", - сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Такая температура будет на 5-6 градусов ниже нормы. Также в выходные повысится давление, в субботу оно будет около нормы, а в воскресенье на 20-22 мм ртутного столба выше, чем в пятницу.

В понедельник, как отметил Вильфанд, по прогнозам, также будет "вполне симпатичная погода - ночь холодная (минус 18 - минус 16 градусов), но днем уже повышение температуры до минус 8 - минус 6 градусов".

Во вторник, из-за того, что к Москве начнет приближаться циклон, во второй половине дня начнется повышение температуры, а давление вновь будет опускаться. В Москве прогнозируется минус 4 - минус 3 градуса, по области от минус 6 до минус 1.

"А вот оттепельная погода прогнозируется в среду и четверг, потому что в столичный регион будет поступать выраженный поток теплых воздушных масс, давление будет низкое. Начнутся осадки, преимущественно в виде снега, в четверг прогнозируется мокрый снег, но условий для сильных осадков не будет", - сказал Вильфанд.

Температура в среду ночью будет от минус 6 до минус 1, днем от минус 4 до плюс 1 градуса. В четверг - ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - минус 2 - плюс 3 градуса.

Однако потепление не будет длительным.

"Уже с 26 января опять повышение давления, температура около минус 5 градусов и ночью, и днем. В выходные температура около минус 10 ночью, днем около минус 5. И местами небольшой снег. Нормальная типичная зимняя погода", - добавил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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