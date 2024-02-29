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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

В Москве 85% аварийных участков дорог перестали быть опасными за счет камер мэрии

Москва. 29 февраля. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения с 2019 года разместил в Москве комплексы фотовидеофиксации в 488 местах, где ранее случались ДТП с пострадавшими и погибшими, в результате их аварийность сократилась, сообщает телеграм-канал Дептранса.

В результате сейчас уже в 85% таких локаций стали безаварийными, заявил через пресс-службу заммэра города Максим Ликсутов.

Все комплексы фотовидеофиксации устанавливаются только по согласованию со столичной Госавтоинспекцией, добавил заммэра.

В инфографике Дептранса для примера таких локаций приведены адреса: Варшавское шоссе дом 26, пересечение Ломоносовского проспекта с улицей Лебедева, улица Островитянова дом 7, 13-й километр МКАД.

Дептранс МКАД Максим Ликсутов Москва ЦОДД
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