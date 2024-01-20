В Москве строят одиннадцать станций Троицкой линии метро

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В столице строят сразу 11 станций Троицкой линии метрополитена от "ЗИЛа" до "Коммунарки", сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Станции находятся в разной степени готовности - от выполнения монолитных работ до архитектурной отделки", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Всего на ветке - от платформы МЦК "ЗИЛ" до города Троицк - будет 17 станций, отметил мэр.

"Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа получат еще одну линию метро, - добавил Собянин. - Снизится нагрузка на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий".

Как отметил мэр, рядом с новой веткой живут больше 1,5 млн человек, свыше 850 тыс. из них - в пешей доступности.

Первое время поезда будет обслуживать действующее электродепо БКЛ и строящееся в настоящее время на Сокольнической линии "Столбово". В будущем планируют построить для них депо "Троицкое" ("Летово"), добавил Собянин.