Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В Москве строят одиннадцать станций Троицкой линии метро

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В столице строят сразу 11 станций Троицкой линии метрополитена от "ЗИЛа" до "Коммунарки", сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Станции находятся в разной степени готовности - от выполнения монолитных работ до архитектурной отделки", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Всего на ветке - от платформы МЦК "ЗИЛ" до города Троицк - будет 17 станций, отметил мэр.

"Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа получат еще одну линию метро, - добавил Собянин. - Снизится нагрузка на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий".

Как отметил мэр, рядом с новой веткой живут больше 1,5 млн человек, свыше 850 тыс. из них - в пешей доступности.

Первое время поезда будет обслуживать действующее электродепо БКЛ и строящееся в настоящее время на Сокольнической линии "Столбово". В будущем планируют построить для них депо "Троицкое" ("Летово"), добавил Собянин.

Москва Сергей Собянин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главу узбекского землячества арестовали в Москве по делу о возбуждении вражды

Главу узбекского землячества арестовали в Москве по делу о возбуждении вражды

В "Инкоме" не ждут активизации рынка вторичной недвижимости Москвы до снижения ставки ЦБ

В "Инкоме" не ждут активизации рынка вторичной недвижимости Москвы до снижения ставки ЦБ

За сутки в Москве выпало до 16 см снега

За сутки в Москве выпало до 16 см снега

Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за сильного снегопада

Пробки в Москве достигли 9 баллов из-за сильного снегопада

Силовики пришли в офис Wildberries в Москве из-за пожара на складе в Шушарах

Силовики пришли в офис Wildberries в Москве из-за пожара на складе в Шушарах

Москвичам посоветовали воспользоваться городским транспортом из-за снегопада

Сильный снегопад ожидается в Москве 18-19 января

В прошедшем декабре в Москве было только два солнечных дня

В прошедшем декабре в Москве было только два солнечных дня

Потепление придет в Москву в середине следующей недели после морозных дней

В Москве назначен новый глава департамента региональной безопасности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });