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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

На станции метро "Новокузнецкая" завершили реставрацию исторических барельефов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - На станции столичного метрополитена "Новокузнецкая" отреставрировали исторические барельефы, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Одно из главных украшений - фриз с изображением различных родов войск. Он появился в период строительства станции во время Великой Отечественной войны, 80 лет назад", - написал он в своем телеграм-канале.

Фриз сделан из гипса, очень сложного для реставрации материала, поэтому до начала работ специалисты опробовали методику на небольшом участке, пояснил Собянин.

По словам мэра, на расчистку от старых слоев краски, устранение трещин и укрепление разрушенных фрагментов ушло девять месяцев. Некоторые из них изготовили заново, за основу брали сохранившиеся участки.

Затем фризу вернули первоначальный цвет, а элементы рельефа с изображением ордена Отечественной войны затонировали под бронзу, добавил мэр.

Москва Новокузнецкая Сергей Собянин
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