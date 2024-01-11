На всех турникетах московского метро и МЦК запустили тестирование оплаты по СБП

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Оплата через Систему быстрых платежей (СБП) доступна в открытом тестовом режиме на всех турникетах столичного метрополитена и МЦК, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Теперь Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме доступна на всех турникетах метро и МЦК. Пассажиры вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном", - сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Чтобы воспользоваться российским платежным сервисом, пассажирам достаточно сгенерировать QR-код в приложении "Метро Москвы" и отсканировать его считывателем на турникете.

Заммэра напомнил, что СБП – российская технология, которая принадлежит Банку России, она абсолютно безопасна и повлиять на ее работу из-за рубежа невозможно.

В дептрансе отметили, что во время теста будет проверена работа технологии на разных устройствах и сервис сделают еще надежнее и быстрее.