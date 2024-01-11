Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

На всех турникетах московского метро и МЦК запустили тестирование оплаты по СБП

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Оплата через Систему быстрых платежей (СБП) доступна в открытом тестовом режиме на всех турникетах столичного метрополитена и МЦК, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Теперь Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме доступна на всех турникетах метро и МЦК. Пассажиры вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном", - сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Чтобы воспользоваться российским платежным сервисом, пассажирам достаточно сгенерировать QR-код в приложении "Метро Москвы" и отсканировать его считывателем на турникете.

Заммэра напомнил, что СБП – российская технология, которая принадлежит Банку России, она абсолютно безопасна и повлиять на ее работу из-за рубежа невозможно.

В дептрансе отметили, что во время теста будет проверена работа технологии на разных устройствах и сервис сделают еще надежнее и быстрее.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд на 90 дней приостановил работу клуба "Мутабор"

Суд на 90 дней приостановил работу клуба "Мутабор"

В подмосковном Климовске осталось подать тепло в 37 домов

В подмосковном Климовске осталось подать тепло в 37 домов

Снегопад в Москве продлится до утра среды

Климовский патронный завод планируют вернуть в собственность РФ

Климовский патронный завод планируют вернуть в собственность РФ

Суд в Москве арестовал американца по делу о наркотиках

Движение на МКАД в районе Можайского шоссе восстановлено

Движение по внешней стороне МКАД затруднено из-за ДТП с тремя грузовиками

Котельную в Подольске, на которой произошла авария, передадут муниципалитету

Котельную в Подольске, на которой произошла авария, передадут муниципалитету

Власти пообещали в ближайшее время подать тепло почти во все дома Подольска

Прокуратура сообщила об устранении аварийных ситуаций с теплоснабжением в МО

Прокуратура сообщила об устранении аварийных ситуаций с теплоснабжением в МО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });