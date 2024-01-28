МЧС сообщило, что пожар в Театре Сатиры не связан с ремонтными работами

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пожарные выявили очаг возгорания в Театре Сатиры, ремонтные работы там не проводились, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в воскресенье.

"В ходе проведения разведки был установлен очаг задымления. Проведения ремонтных работ в районе очага задымления не обнаружено. Проводятся работы по тушению возгорания, по завершению работ будет проведена пожарно-техническая экспертиза по выявлению причин", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что обстановка на месте происшествия спокойная.

Как подчеркнули в МЧС, "все публикуемые сообщения о причинах возгорания являются домыслам и не могут быть достоверными".

Пожар возник в воскресенье на крыше здания театра. Площадь возгорания выросла до 250 кв. м. Из здания были эвакуированы 50 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

В столичном департаменте транспорта сказали, что в связи с возгоранием перекрыт съезд с Садового Кольца на 1-ю Брестская улицу на время работы оперативных и экстренных служб. "Из-за возгорания на Триумфальной улице, в районе дома 2, автобусы 239 и с369 следуют измененной трассой", - сообщается в его телеграм-канале.

В сентябре 2023 года сообщалось, что в Москве приступили к капитальному ремонту фасада и купола Театра Сатиры. Ожидалось, что работы завершат в этом году. Во время работ планировался демонтаж старого металлопрофиля купола, который будет проводиться одновременно с установкой нового.