В Москве опробуют автоматическое определение станции отправления и прибытия ж/д пассажира

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) опробует новое мобильное приложение для бесконтактной оплаты проезда, оно позволит автоматически определять станции отправления и прибытия, средства спишутся только за проделанный маршрут, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦППК.

"ЦППК начинает тестирование нового мобильного приложения для оплаты поездок в пригородном сообщении. Оно самостоятельно определяет станцию отправления и прибытия и списывает средства за весь проделанный маршрут в конце поездки. Больше не нужно заранее приобретать билет до конкретной точки - пассажир может решить в пути, на какой станции ему выйти. Решение основано на технологии Bluetooth Low Energy", - говорится в сообщении.

Новое приложение ЦППК с инновационной технологией оплаты проезда тестируется на станциях Ярославского направления: от вокзала до станции "Мытищи".

"Тестирование находится на этапе фокус-группы из наших активных пассажиров, которые регулярно делятся с нами своим опытом поездок в пригородном сообщении", - сказал через пресс-службу гендиректор ЦППК Иван Конев.

Поездки в рамках тестирования будут бесплатными. В дальнейшем список фокус-группы может расшириться.

Автоматически станция отправления определяется при клике на кнопку "Начать поездку" в приложении. Для завершения поездки также понадобится нажать на соответствующую кнопку - приложение самостоятельно отметит станцию выхода.