Движение поездов прерывалось на синей ветке метро Москвы из-за человека на пути

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро от "Курской" до "Киевской" останавливалось из-за человека на пути, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Курской" до "Киевской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорилось в сообщении.

В 22:02 в телеграм-канале Дептранса Москвы появилось сообщение о восстановлении движения.