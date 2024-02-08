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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Движение поездов прерывалось на синей ветке метро Москвы из-за человека на пути

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метро от "Курской" до "Киевской" останавливалось из-за человека на пути, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"На Арбатско-Покровской линии (3) нет движения поездов от "Курской" до "Киевской" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорилось в сообщении.

В 22:02 в телеграм-канале Дептранса Москвы появилось сообщение о восстановлении движения.

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