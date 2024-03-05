На БКЛ в Москве произошел сбой в движении из-за человека на пути

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Поезда следуют с задержкой на Большой кольцевой линии московского метрополитена из-за человека на пути, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта во вторник.

"На Большой кольцевой линии (11) по часовой стрелке временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Чуть позже в дептрансе заявили, что движение на БКЛ по часовой стрелке вводится в график.

О состоянии пассажира после происшествия в ведомстве не сообщали.