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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Следствие не рассматривает поджог как версию пожара в доме на севере Москвы

Следствие не рассматривает поджог как версию пожара в доме на севере Москвы
Сгоревшая крыша жилого шестиэтажного дома на улице Черняховского
Фото: Пресс-служба ГСУ СК/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Основная версия пожара в доме писателей на улице Черняховского в Москве - сбой в системе антиобледенительного обогрева крыши, сообщили в пятницу в столичном управлении Следственного комитета.

"Лиц, совершающих умышленные действия, связанные с поджогом, в ходе первоначальных проверочных мероприятий не выявлено", - говорится в телеграм-канале главка.

Как показал осмотр, в районе расположения чердачного помещения между первым и вторым подъездами "образовалась зона термических повреждений". "Электропроводка и электрооборудование в этой зоне на момент осмотра уничтожены термическим воздействием", - говорится в пресс-релизе.

Пожар на крыше шестиэтажного жилищно-строительного кооператива "Московский писатель" произошел в ночь на пятницу, площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м. Эвакуированы 400 человек, пострадавших нет. Жильцы, которые пожелали временно покинуть свои квартиры, размещены в гостиницах.

Проводится доследственная проверка по ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Москва СКР
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