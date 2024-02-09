Пожар в жилом доме на севере Москвы полностью ликвидирован

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание на крыше жилого дома на севере Москвы, сообщает МЧС России.

"Пожар на севере столицы полностью ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пятницу крыша шестиэтажного жилого дома загорелась на улице Черняховского на севере Москвы, площадь возгорания составила 4 тыс. кв. м. Эвакуированы 400 человек, сведений о пострадавших пока не поступало.

В столичном ГСУ СК России заявили о проведении доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

В свою очередь, в московской прокуратуре сообщили, что на месте пожара работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель прокурора столицы Яна Старовойтова.