Жителей Москвы предупредили о возможном снеге и ледяном дожде в понедельник

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Москвичам стоит быть внимательнее на улице в связи с непогодой, которая ожидается в понедельник, предупреждает комплекс городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, завтра, 12 февраля, в столице ожидаются налипание мокрого снега, гололед, местами сильный, в отдельных районах ледяной дождь, туман", - говорится в сообщении в его телеграм-канале.

Пешеходов просят быть аккуратнее на улице в непогоду, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Накануне сообщалось, что в Москве 12 февраля из-за прогнозируемого ледяного дождя объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.