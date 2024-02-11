Москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом в понедельник

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует москвичам использовать городской транспорт для поездок по городу 12 февраля из-за прогнозируемой непогоды.

"Завтра ожидаются мокрый снег и ледяной дождь - рекомендуем использовать городской транспорт для поездок по городу", - говорится в его телеграм-канале.

В дептрансе отметили, что МЦК, метро, МЦД - работают штатно. По выделенным полосам и обособленным трамвайным путям автобусы, электробусы и трамваи следуют без задержек.

Накануне сообщалось, что в Москве 12 февраля из-за прогнозируемого ледяного дождя объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.