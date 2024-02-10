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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:08

Ледяной дождь прогнозируется в Москве в понедельник

Ледяной дождь прогнозируется в Москве в понедельник
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство "Москва"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве в понедельник, 12 февраля, из-за ледяного дождя, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра России.

Предупреждение об опасной погоде из-за ледяного дождя, который прогнозируется в отдельных районах Москвы, действует с 09:00 до 21.00 12 февраля.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник также ожидаются осадки от небольших до умеренных в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах - гололед.

Как ранее сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в понедельник в Москву после очень холодной погоды придет потепление.

"Резкое повышение температуры после суперхолодной погоды наступает в понедельник. Температурный фон будет такой - ночью -9...-7, а днем - от нуля до -2, на юге области даже до +1", - сказал Вильфанд.

Во вторник ночью и днём в Москве будет от -6 до -1 градуса. В среду ночью - от -7 до -3; днем - от -6 до -1.

Еще одно повышение температуры прогнозируется в четверг: ночью температура будет около -5, а днем от -4 до +1 градуса.

"И затем опять нормальная зимняя февральская погода - ночью -13...-8, а днем около - 5...-3. Такая погода будет с пятницы по воскресенье", - сказал Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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