На востоке Москвы восстановили движение транспорта после утечки воды

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - На востоке Москвы восстановлено движение по улице Просторная в районе Богородская, где ранее днем произошла утечка воды на проезжую часть.

"Утечка на сетях по улице Просторная ликвидирована. Движение автотранспорта восстановлено", - сообщил телеграм-канал комплекса.

Дептранс Москвы сообщал, что там произошел прорыв трубы с горячей водой. Для ликвидации утечки перекрывали движение по Просторной улице в обоих направлениях от Зельева переулка до 4-й Гражданской улицы.

Сообщалось, что потребителей горячей воды переключили на резервную схему снабжения.