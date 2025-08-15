В Москве на Бутырской улице прорвало трубу

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Москве на Бутырской улице у дома 6 прорвало трубу с водой в результате гидравлических испытаний, сообщает комплекс городского хозяйства.

Городские службы выполняют необходимые работы по ликвидации скопления воды.

Чиновники напомнили, что после окончания отопительного сезона начинается подготовка к следующей зиме, в частности, проводятся гидравлические испытания, во время которых отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них давление, чтобы проверить состояние коммуникаций.

"Это позволяет выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации", - отметили в комплексе.