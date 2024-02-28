Движение в центре Москвы ограничат из-за прощания с главой Верховного суда РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Движение на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка в Москве будет перекрыто в среду до полудня из-за церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Сегодня до 12:00 будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка. Это связано с проведением церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым", - говорится в телеграм-канале департамента.

В ведомстве попросили выбирать маршруты заранее с учетом перекрытий.

Лебедев скончался 23 февраля в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.