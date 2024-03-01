В Москве отреставрируют исторический корпус Морозовской больницы

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы решила провести ремонт и реставрацию в историческом Амбулаторном корпусе Морозовской детской клинической больницы, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что это здание 1901 года постройки имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Сейчас в нем находятся лабораторная служба и административные помещения.

В 2017 году мэрия вместе с федеральным Минздравом достроили новый корпус больницы, куда была переведена большая часть лечебных и диагностических отделений, напомнил мэр. В отремонтированном корпусе 9 открыли первый в стране Городской центр детской трансфузиологии. Также после обновления заработали Педиатрический и Паллиативный корпуса.