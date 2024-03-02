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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

В Лужниках открылся Дворец тенниса

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В субботу открылся Дворец тенниса в Лужниках в Москве.

Помимо 15 первоклассных кортов, здесь плавательный бассейн и место для занятий сквошем, малым теннисом, бадминтоном и так далее", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высоко оценил уровень нового спортивного объекта. "Наши москвичи в прошлом году выиграли 300 международных турниров. Я думаю, с этими кортами их будет еще больше", - сказал Тарпищев.

Как сообщается в материалах мэрии, новый Дворец расположен по адресу: улица Лужники, дом 24, строение 5Б, рядом с Олимпийским комитетом России и "ракушкой" - универсальным спортивным залом "Дружба". В пешей доступности находится станция метро "Воробьёвы горы".

Пятиэтажное здание площадью 36 тысяч квадратных метров сконструировано в виде призмы. Впервые среди подобных объектов было использовано наклонное витражное остекление. С верхних этажей открывается вид на Москву-реку и Нескучный сад.

Ежедневно Дворец тенниса "Лужники" смогут посещать порядка 3 тысяч человек. Для льготных категорий граждан предусмотрены скидки. Юные спортсмены могут записаться в детскую теннисную школу.

Сергей Собянин Лужники
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