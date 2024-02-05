В Москве на Кольцевой линии метро произошел сбой из-за человека на пути

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Интервалы движения поездов на Кольцевой линии московского метрополитена увеличены из-за человека на пути, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"На Кольцевой линии (5) по часовой стрелке временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

Чуть позже в дептрансе заявили, что движение на Кольцевой линии по часовой стрелке вводится в график.