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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

В Москве утвердили разовые выплаты ветеранам ко Дню Победы

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Правительство Москвы утвердило единовременные выплаты в размере от 10 до 25 тысяч рублей ветеранам войны и труженикам тыла в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщил сайт мэрии.

Ожидается, что эти выплаты получат около 38 тысяч человек.

Материальную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 по 3 сентября 1945 года, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны, участники обороны Москвы, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, вдовы военнослужащих, погибших в годы войны, граждане, награжденные знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы войны, бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, труженики тыла, а также граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года.

СССР Москва Великая Отечественная война
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