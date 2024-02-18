Проживающие в столице ветераны-афганцы получат единовременную выплату

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выделении материальной помощи в размере от 4 тыс. до 10 тыс. рублей ветеранам-афганцам, а также членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане.

"В честь 35-й годовщины вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана правительство Москвы приняло решение о выплате единовременной материальной помощи инвалидам и ветеранам-афганцам, а также семьям погибших в Афганистане военнослужащих, проживающим в столице", - сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в воскресенье.

Уточняется, что выплаты получат около 18 тыс. человек.