В Москве продлят поддержку программ высокотехнологичного бизнеса

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Столичные власти продолжат выдавать гранты на проведение программы пилотных тестирований инновационной продукции и выплачивать компенсации столичным разработчикам за патентование изобретений, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"За прошедшие три года в рамках программы прошло больше 400 пилотных тестирований. В результате компании-разработчики привлекли инвестиции в объеме свыше 800 млн рублей и заключили контракты на общую сумму больше миллиарда рублей", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Он отметил, что власти продолжат выдавать гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции (благодаря тестированию разработчики могут доработать свой продукт, внедрить в городскую среду и вывести на новые рынки), а также продолжат компенсировать расходы на патентование изобретений: в размере 75 тыс. рублей за получение российского патента, и до 2 млн за патентование за рубежом.

Как сообщил Собянин, "с 2022 года финансовая поддержка была оказана при оформлении свыше тысячи российских патентов и 68 зарубежных".