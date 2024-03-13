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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Средняя зарплата на московских стройках достигла 90 тысяч рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В строительной отрасли Москвы средняя зарплата растет и достигла 90 тысяч рублей, сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, инженеры или профильные специалисты получают больше этой суммы.

Он отметил, что сейчас Москва представляет собой одну из самых больших стройплощадок в стране.

"Именно поэтому, учитывая уровень заработной платы, наша строительная отрасль привлекает специалистов со всей страны и не только", - добавил Бочкарев.

Андрей Бочкарев Москва
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