Средняя зарплата на московских стройках достигла 90 тысяч рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В строительной отрасли Москвы средняя зарплата растет и достигла 90 тысяч рублей, сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, инженеры или профильные специалисты получают больше этой суммы.

Он отметил, что сейчас Москва представляет собой одну из самых больших стройплощадок в стране.

"Именно поэтому, учитывая уровень заработной платы, наша строительная отрасль привлекает специалистов со всей страны и не только", - добавил Бочкарев.