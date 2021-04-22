Сто самых дорогих квартир Москвы вместе стоят $1 млрд

Квадратный метр элитного жилья за год подешевел на 1,3%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Москве топ-100 самых дорогих квартир, по данным на март 2021 года, в совокупности стоят $1 млрд или 71,9 млрд рублей, подсчиталив Savills.

Самая дорогая элитная квартира продается за $85 млн, или более 6 млрд рублей. "Средний бюджет предложения квартиры, вошедшей в PCM TOP-100 сегодня составляет $9,4 млн", - рассказали в компании.

Средняя цена 1 квадратного метра в 100 самых дорогих квартирах Москвы составила $32 600. За первый квартал года показатель снизился на 1,6%, за год - на 1,3%. По сравнению с прошлым годом средний бюджет квартиры в долларовом выражении снизился на 6%, в рублевом выражении - на 8%.

Каждый пятый лот в сотне - пентхаус. Средняя площадь лота составила 289 квадратных метров, что на 5% меньше показателя прошлого года.

В апреле 2020 года сто самых дорогих квартир столицы, по оценке Savills, также стоили $1 млрд.