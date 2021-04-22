Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:35Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

Сто самых дорогих квартир Москвы вместе стоят $1 млрд

Квадратный метр элитного жилья за год подешевел на 1,3%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В Москве топ-100 самых дорогих квартир, по данным на март 2021 года, в совокупности стоят $1 млрд или 71,9 млрд рублей, подсчиталив Savills.

Самая дорогая элитная квартира продается за $85 млн, или более 6 млрд рублей. "Средний бюджет предложения квартиры, вошедшей в PCM TOP-100 сегодня составляет $9,4 млн", - рассказали в компании.

Средняя цена 1 квадратного метра в 100 самых дорогих квартирах Москвы составила $32 600. За первый квартал года показатель снизился на 1,6%, за год - на 1,3%. По сравнению с прошлым годом средний бюджет квартиры в долларовом выражении снизился на 6%, в рублевом выражении - на 8%.

Каждый пятый лот в сотне - пентхаус. Средняя площадь лота составила 289 квадратных метров, что на 5% меньше показателя прошлого года.

В апреле 2020 года сто самых дорогих квартир столицы, по оценке Savills, также стоили $1 млрд.

Savills Москва

Новости по теме

Новости

Швейцария начала расследование против Credit Suisse в связи с Archegos

Швейцария начала расследование против Credit Suisse в связи с Archegos

Минэкономразвития ждет укрепления курса до 71-72 руб. за доллар к концу года

Греф рассказал о решении возникающих проблем в партнерстве с Mail.ru

Силуанов оценил расходную часть послания Путина в 400 млрд рублей

Рубль вырос к доллару и евро во время оглашения послания Путина Федеральному собранию

Послание президента

Власти РФ будут поощрять компании, направляющие прибыль на развитие

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');