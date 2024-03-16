Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Почти 4,3 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU -Почти 4,3 млн человек приняли участие в выборах президента РФ в Москве по итогам второго дня голосования, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению Вадим Ковалёв.

В РоссииЯвка на выборах президента России превысила 50%Явка на выборах президента России превысила 50%Читать подробнее

"Большая часть из них проголосовала электронно, около 3,2 миллиона. Еще порядка 1,1 миллиона проголосовали с помощью бумажных бюллетеней", - сказал Ковалёв, слова которого привели в штабе.

Как уточнил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, в целом голосование в Москве проходит без существенных нарушений, однако на одном из избирательных участков была предпринята попытка испортить бюллетени.

"Мужчина попытался испортить зеленкой бюллетени в ящике для голосования. К счастью, ему это не удалось", - сказал Реут.

Он также напомнил, что любые попытки повлиять на ход голосования, помешать работе избиркомов или осуществлению избирательных прав граждан грозят уголовной ответственностью.

Также в Общественном штабе отметили, что в воскресенье ожидается большое количество граждан на участках, так как будет последний день голосования. "Мы ожидаем, что завтра на участках будет еще больше людей. Так всегда происходит в последний день голосования", - сказал Ковалев.

Кроме того, он сообщил, что московская система электронного голосования отразила большое количество атак, в том числе из-за рубежа.

"Как и ожидалось, с самого начала выборов мы наблюдаем большое количество кибератак на московскую систему электронного голосования. Однако система их отражает. Достаточно большое количество атак разработчики отмечают из-за рубежа. Часть из них - с ботнет-сетей, то есть условно с купленной сети компьютеров. Приобрести их для атаки можно из любой страны. Отдельно подчеркну, что зафиксировано большое количество и прямых атак - с серверов, располагающихся в США и Великобритании", - сказал Ковалёв.

Он также подчеркнул, что несмотря на все это, голосование по-прежнему идет в штатном режиме, все голоса своевременно и корректно записываются в блокчейн.

Дмитрий Реут Вадим Ковалев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве проголосовали почти 3 миллиона избирателей

В Москве проголосовали почти 3 миллиона избирателей

Прокуратура Москвы повторно напомнила об ответственности за нарушения на выборах

Памфилова оценила долю ДЭГ в Москве в 80%

ФСБ сообщила об аресте в Москве мужчины, создававшего ложные цели для ПВО РФ

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях 17 марта

Вильфанд опроверг сообщения СМИ о приходе в Москву метеорологической весны

Вильфанд опроверг сообщения СМИ о приходе в Москву метеорологической весны

Аэроэкспрессы в Шереметьево в выходные марта и апреля отправятся с Савеловского вокзала

В Москве разделение ключа расшифрования системы ДЭГ пройдет 14 марта

Морозы вернутся в Москву после оттепели 8 марта

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });