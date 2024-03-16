Почти 4,3 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU -Почти 4,3 млн человек приняли участие в выборах президента РФ в Москве по итогам второго дня голосования, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению Вадим Ковалёв.

"Большая часть из них проголосовала электронно, около 3,2 миллиона. Еще порядка 1,1 миллиона проголосовали с помощью бумажных бюллетеней", - сказал Ковалёв, слова которого привели в штабе.

Как уточнил зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, в целом голосование в Москве проходит без существенных нарушений, однако на одном из избирательных участков была предпринята попытка испортить бюллетени.

"Мужчина попытался испортить зеленкой бюллетени в ящике для голосования. К счастью, ему это не удалось", - сказал Реут.

Он также напомнил, что любые попытки повлиять на ход голосования, помешать работе избиркомов или осуществлению избирательных прав граждан грозят уголовной ответственностью.

Также в Общественном штабе отметили, что в воскресенье ожидается большое количество граждан на участках, так как будет последний день голосования. "Мы ожидаем, что завтра на участках будет еще больше людей. Так всегда происходит в последний день голосования", - сказал Ковалев.

Кроме того, он сообщил, что московская система электронного голосования отразила большое количество атак, в том числе из-за рубежа.

"Как и ожидалось, с самого начала выборов мы наблюдаем большое количество кибератак на московскую систему электронного голосования. Однако система их отражает. Достаточно большое количество атак разработчики отмечают из-за рубежа. Часть из них - с ботнет-сетей, то есть условно с купленной сети компьютеров. Приобрести их для атаки можно из любой страны. Отдельно подчеркну, что зафиксировано большое количество и прямых атак - с серверов, располагающихся в США и Великобритании", - сказал Ковалёв.

Он также подчеркнул, что несмотря на все это, голосование по-прежнему идет в штатном режиме, все голоса своевременно и корректно записываются в блокчейн.