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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Явка на выборах президента России превысила 50%

Явка на выборах президента России превысила 50%
Видеостена в информационном центре ЦИК РФ для наблюдения за голосованием
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации, включая дистанционное электронное голосование, превысила 50%.

"На 16 часов вместе с ДЭГ явка составила 50,36%", - сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в субботу на брифинге в Центризбиркоме.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

ЦИК Николай Булаев
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