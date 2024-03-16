Явка на выборах президента России превысила 50%

Видеостена в информационном центре ЦИК РФ для наблюдения за голосованием Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Явка избирателей на выборах президента Российской Федерации, включая дистанционное электронное голосование, превысила 50%.

"На 16 часов вместе с ДЭГ явка составила 50,36%", - сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев в субботу на брифинге в Центризбиркоме.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.