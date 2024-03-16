Явка на выборах президента в Подмосковье составила 48,8%

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Явка на выборах президента России на участках для голосования в Подмосковье составила 48,8%, сообщает телеграм-канал Мособлизбиркома в субботу.

"Явка избирателей на территории Московской области по состоянию на 20:00 16 марта составила на избирательных участках - 2 604 665 человек (48,87%)", - говорится в сообщении.

Дистанционным электронным голосованием воспользовались 774 867 избирателей, что составило 89,70% от числа заявившихся.

Пресс-служба отмечает, что все участки закрылись в 20:00.

Выборы президента РФ проходят 15-17 марта.