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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Сфера общепита Москвы увеличила обороты на 16% в 2023 году

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Кафе, рестораны и бары Москвы в прошлом году заработали 550 млрд рублей, что на 16% больше, чем в 2022 году, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Столичные кафе, рестораны и бары в 2023 году заработали 550 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 16,3% больше, чем в 2022 году", - сказал Ефимов, слова которого приводит в четверг пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По словам заммэра, сфера общественного питания столицы успешно пережила трансформацию, связанную с переходом крупных иностранных сетей к российским владельцам, и смогла сохранить рабочие места и привычный для москвичей ассортимент услуг.

"В 2023 году выручка заведений общепита Москвы увеличилась на 16% по сравнению с 2022-м. Наибольший месячный оборот был зафиксирован в декабре - 58,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 18,4% выше результата декабря 2022 года", - отметил Ефимов.

Посещаемость заведений общественного питания в минувшем году выросла на 18%, уточнили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Среднегодовой чек в московских кафе и ресторанах в 2023 году увеличился всего на 44 рубля и составил 703 рубля, что на 6,7% больше показателя за 2022 год. Столичным рестораторам удалось ограничить рост цен за счет локализации продуктовых поставок и развития программ лояльности, говорится в сообщении.

Москва
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