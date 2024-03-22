В Москве отменили все массовые мероприятия в эти выходные

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия отменены в столице в предстоящие выходные, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере", - написал Собянин в своем телеграм-канале в пятницу.

В концертном зале Crocus City Hall в пятницу вечером произошла стрельба, затем в здании начался пожар.

Есть погибшие и пострадавшие.