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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 22:48

В Москве отменили все массовые мероприятия в эти выходные

В Москве отменили все массовые мероприятия в эти выходные
Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия отменены в столице в предстоящие выходные, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере", - написал Собянин в своем телеграм-канале в пятницу.

В концертном зале Crocus City Hall в пятницу вечером произошла стрельба, затем в здании начался пожар.

Есть погибшие и пострадавшие.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника Нападение на Crocus City Hall
Москва Сергей Собянин Crocus City Hall
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