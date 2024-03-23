В больницы Москвы госпитализированы 82 пострадавших в Crocus City Hall

Последствия пожара в Crocus City Hall в Красногорске Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Москвы опубликовал список граждан, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения, всего в списке 82 человека.

Список составлен согласно данным, имеющимся на 09:30 по московскому времени.

Депздрав Москвы открыл "горячую линию" для родственников пострадавших в Crocus City Hall, госпитализированных в московские больницы. По телефону +7 (499) 251-45-03 можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в столичные медучреждения.

Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщал, что пострадавшие в результате теракта в Crocus City Hall доставлены в 12 столичных больниц.