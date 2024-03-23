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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 10:35

В больницы Москвы госпитализированы 82 пострадавших в Crocus City Hall

В больницы Москвы госпитализированы 82 пострадавших в Crocus City Hall
Последствия пожара в Crocus City Hall в Красногорске
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Департамент здравоохранения Москвы опубликовал список граждан, госпитализированных в московские городские медицинские учреждения, всего в списке 82 человека.

Список составлен согласно данным, имеющимся на 09:30 по московскому времени.

Депздрав Москвы открыл "горячую линию" для родственников пострадавших в Crocus City Hall, госпитализированных в московские больницы. По телефону +7 (499) 251-45-03 можно узнать о месте нахождения и состоянии родственников, госпитализированных в столичные медучреждения.

Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщал, что пострадавшие в результате теракта в Crocus City Hall доставлены в 12 столичных больниц.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Москва Crocus City Hall
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