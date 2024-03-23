В депздраве Москвы заявили, что благодаря донорам создается запас крови

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В столице достаточное количество запасов крови и ее компонентов благодаря донорам, сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

"Спасибо вам за вашу отзывчивость и готовность всегда помочь. Благодаря нашим донорам в Москве достаточно запасов донорской крови и её компонентов. Спасибо тем, кто сегодня нашел возможность прийти и сдать кровь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители с самой редкой группой крови приезжают в пункты сдачи крови.

Для сдачи крови для доноров открыты Центр крови имени О.К.Гаврилова, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, ГКБ № 15 им. О.М. Филатова, ГКБ № 52, ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, Морозовская ДГКБ, ГКБ им. В.М. Буянова, а также ГКБ им. М.П. Кончаловского.

Ранее сообщалось, что жителей столицы просят сдать донорскую кровь для пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall. Призыв к москвичам опубликовал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в телеграм-канале.

Он уточнил, что Центр крови ФМБА России будет осуществлять прием доноров крови и ее компонентов в субботу с 08:30. Кроме того, кровь можно сдать в донорских центрах на улице Поликарпова, дом 14, строение 1, улице Бакинская, дом 31 и на улице Шаболовка, дом 57.

Ранее на сайте Минздрава Московской опубликовали список, в котором 126 пострадавших, находящихся в больницах Москвы и Подмосковья, среди погибших трое детей.

Согласно списку, пострадавшие находятся в 4 подмосковных и 17 московских медицинских учреждениях, среди них НИИ им. Склифосовского, ГКБ им. Боткина и ГКБ им. Вересаева, где находятся 14 пациентов в крайне тяжелом состоянии. В тяжелом состоянии в больницах находятся более 45 пострадавших, 36 - в состоянии средней степени тяжести.