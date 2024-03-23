Центр помощи для родственников жертв теракта в Crocus City Hall открывают в Подмосковье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Для родственников погибших и пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall в Красногорске заработает Центр помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В 10 утра в бизнес-центре "Кубик" в помещениях фонда защитников отечества начнет работу наш Центр помощи. Это в 5 минутах от "Крокуса". Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что телефон "горячей линии" в Подмосковье - 1220.

"В это же время будет опубликован список погибших, которых удалось идентифицировать. В центре будут работать представители и нашего, и московского правительства, они окажут необходимую помощь и ответят на вопросы", - добавил Воробьев.

По его словам, спасатели продолжают работу на месте пожара.

"Привлечено 183 единицы техники и 477 человек. Утром они приступили к разбору самой сложной части - зрительного зала, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня. О их ходе будем информировать", - сообщил Воробьев.

В пятницу вечером неизвестные люди, вооруженные автоматами, открыли огонь в Crocus City Hall в Красногорске. В здании начался пожар. Сообщалось о взрывах.

По данным Следственного комитета России в результате теракта погибли более 60 человек. Число жертв может увеличиться, предупредило ведомство.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проинформировал, что после теракта госпитализированы 115 человек, в том числе пять детей, 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии.