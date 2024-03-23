Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 07:39

Центр помощи для родственников жертв теракта в Crocus City Hall открывают в Подмосковье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Для родственников погибших и пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall в Красногорске заработает Центр помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В 10 утра в бизнес-центре "Кубик" в помещениях фонда защитников отечества начнет работу наш Центр помощи. Это в 5 минутах от "Крокуса". Там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что телефон "горячей линии" в Подмосковье - 1220.

"В это же время будет опубликован список погибших, которых удалось идентифицировать. В центре будут работать представители и нашего, и московского правительства, они окажут необходимую помощь и ответят на вопросы", - добавил Воробьев.

По его словам, спасатели продолжают работу на месте пожара.

"Привлечено 183 единицы техники и 477 человек. Утром они приступили к разбору самой сложной части - зрительного зала, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня. О их ходе будем информировать", - сообщил Воробьев.

В пятницу вечером неизвестные люди, вооруженные автоматами, открыли огонь в Crocus City Hall в Красногорске. В здании начался пожар. Сообщалось о взрывах.

По данным Следственного комитета России в результате теракта погибли более 60 человек. Число жертв может увеличиться, предупредило ведомство.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко проинформировал, что после теракта госпитализированы 115 человек, в том числе пять детей, 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Московская область Андрей Воробьев Красногорск Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трое детей погибли в результате теракта в Crocus City Hall

Матч сборных России и Парагвая по футболу отменен из-за теракта

Матч сборных России и Парагвая по футболу отменен из-за теракта

Ликвидировано открытое горение на Куйбышевском НПЗ

Пожар произошел на Куйбышевском НПЗ под Самарой после атаки БПЛА

ПВО нейтрализовала 12 дронов ВСУ над четырьмя российскими регионами

К тушению пожара в Crocus City Hall привлечены 477 человек и 183 единицы техники

К тушению пожара в Crocus City Hall привлечены 477 человек и 183 единицы техники
Нападение на Crocus City Hall

Над зрительным залом Crocus City Hall обрушилась крыша

Над зрительным залом Crocus City Hall обрушилась крыша
Нападение на Crocus City Hall

МЧС РФ опубликовало список из 99 пострадавших в теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

СКР опубликовал видео с оружием напавших на концертный зал в Подмосковье

Нападение на Crocus City Hall

Число погибших в результате теракта в Crocus City Hall превысило 60 человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });