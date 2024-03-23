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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 10:35

Свыше 600 доноров уже сдали кровь в Подмосковье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Более 600 доноров сдали кровь за первый час работы центров крови Московской области, сообщила пресс-служба Минздрава Подмосковья в телеграм-канале.

Свыше десяти пунктов переливания крови открыты в Московской области 23 марта.

Подразделения открыты для приема доноров с 8 утра в Подольске на улице Кирова, в Орехово-Зуево на улице Барышникова, 13/5, в Щелково на улице Новая Фабрика, 8, в Воскресенске на улице Больничный проезд, 5.

Кроме того, отделения переливания крови принимают доноров в Мытищах на улице Коминтерна, 24, в Сергиевом Посаде на Ново-Угличское шоссе, 62а, в Дмитрове на улице Больничной, 7, в Наро-Фоминске на улице Школьной, 1, в Химках на улице Чкалова, 2/2, в Королёве на улице Циолковского, 24, в Ногинске на улице Октябрьская, 85, в Люберцах на Октябрьском проспекте, 64, в Раменском на улице Махова, 14.

В РоссииТрое детей погибли в результате теракта в ПодмосковьеЧитать подробнее

На донацию с собой необходимо взять паспорт и СНИЛС.

Уголовное дело о теракте возбуждено в связи со стрельбой в Crocus City Hall, сообщал телеграм-канал Следственного комитета России.

Ранее на сайте Минздрава Московской области опубликовали список, в котором 126 пострадавших, находящихся в больницах Москвы и Подмосковья, говорится о трех погибших детях.

Согласно списку, пострадавшие находятся в 4 подмосковных и 17 московских медицинских учреждениях, среди них НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Боткина и ГКБ имени Вересаева, где находятся 14 пациентов в крайне тяжелом состоянии. В тяжелом состоянии в больницах находятся более 45 пострадавших, 36 - в состоянии средней степени тяжести.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Подмосковье Crocus City Hall
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