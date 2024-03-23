Более 4 тыс. москвичей сдали кровь для помощи пострадавшим В Красногорске

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В течение субботы свыше 4 тыс. москвичей сдали кровь для помощи пострадавшим после теракта в Crocus City Hall, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Там отметили, что в течение дня на каждом донорском пункте для москвичей организовали раздачу воды, теплого чая, а также продуктов, разрешенных к употреблению перед сдачей крови. Для комфортного ожидания людям также была представлена возможность согреться в автобусах.

Центр крови имени О.К.Гаврилова продолжает свою работу, пока все желающие не сдадут кровь, и вновь откроется в 8 утра в воскресенье.

В Федеральном медико-биологическом агентстве России в свою очередь сообщили, что более тысячи человек сдали кровь для пострадавших в теракте в "Крокусе" в Центре ФМБА России по состоянию на 19:00.

"Это позволило заготовить 600 л крови и 78 л плазмы. Сейчас в срочных донациях необходимости нет. Крови и ее компонентов достаточно. Ситуация контролируемая", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ФМБА.

"Прием доноров в Центре крови ФМБА России будет проводиться всю следующую неделю - с 25 по 30 марта. Время работы: с 8:30 до 14:00", - добавили в ведомстве.