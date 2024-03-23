Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:07

В стационары Москвы поступили 88 пострадавших при теракте в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В московские стационары поступили 88 человек, пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, сообщил Депздрав Москвы в своем телеграм-канале в субботу.

"В результате трагедии в "Крокус сити холле" в московские городские стационары поступило всего 88 человек. Из них 84 взрослых и 4 ребенка. Все они госпитализированы в 14 городских многопрофильных медицинских учреждений, в том числе 2 детских", - говорится в сообщении.

В нем добавляется, что восемь человек выписаны домой под амбулаторное наблюдение.

Как подчеркнули в департаменте, "в настоящее время в больницах остается 80 человек, из них в крайне тяжелом состоянии находятся 13 человек, в тяжелом 25 пациентов, в том числе один ребенок".

Отмечается, что всем пациентам проведен полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, медицинская помощь оказывается в полном объеме. "40 пациентам проведены операции. Пациентам оказывается также психологическая помощь. К лечению пациентов в тяжелом состоянии подключены все ведущие специалисты по профилям анестезиологии, реаниматологии, травматологии и другие врачи", - подчеркнули в Депздраве.

В департаменте также напомнили, что столичные больницы обеспечены всеми необходимыми расходными материалами, лекарственными препаратами, а также запасом донорской крови и ее компонентов.

Последствия теракта в Crocus City Hall

11
Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Москва Депздрав Москвы Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

В Брянской области задержаны 4 человека, совершившие теракт в Crocus City Hall

В Брянской области задержаны 4 человека, совершившие теракт в Crocus City Hall
Нападение на Crocus City Hall

СКР приступил к допросу задержанных по подозрению в совершении теракта в Подмосковье

Москва и область выплатят пострадавшим в Красногорске от 500 тыс. до 3 млн руб.

Нападение на Crocus City Hall

СКР сообщил о 93 погибших в результате теракта в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

В списке Минздрава Подмосковья 37 погибших при теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Патрушев заявил, что виновные в теракте в Подмосковье не останутся безнаказанными

Нападение на Crocus City Hall

Бортников сообщил Путину о задержании 11 человек, участвовавших в осуществлении теракта

МИД Таджикистана назвал фейком сообщения о причастности своих граждан к теракту в Подмосковье

Нападение на Crocus City Hall

В больницы Москвы госпитализированы 82 пострадавших в Crocus City Hall

В больницы Москвы госпитализированы 82 пострадавших в Crocus City Hall

Матч сборных России и Парагвая по футболу отменен из-за теракта

Матч сборных России и Парагвая по футболу отменен из-за теракта