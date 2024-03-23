В стационары Москвы поступили 88 пострадавших при теракте в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В московские стационары поступили 88 человек, пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, сообщил Депздрав Москвы в своем телеграм-канале в субботу.

"В результате трагедии в "Крокус сити холле" в московские городские стационары поступило всего 88 человек. Из них 84 взрослых и 4 ребенка. Все они госпитализированы в 14 городских многопрофильных медицинских учреждений, в том числе 2 детских", - говорится в сообщении.

В нем добавляется, что восемь человек выписаны домой под амбулаторное наблюдение.

Как подчеркнули в департаменте, "в настоящее время в больницах остается 80 человек, из них в крайне тяжелом состоянии находятся 13 человек, в тяжелом 25 пациентов, в том числе один ребенок".

Отмечается, что всем пациентам проведен полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, медицинская помощь оказывается в полном объеме. "40 пациентам проведены операции. Пациентам оказывается также психологическая помощь. К лечению пациентов в тяжелом состоянии подключены все ведущие специалисты по профилям анестезиологии, реаниматологии, травматологии и другие врачи", - подчеркнули в Депздраве.

В департаменте также напомнили, что столичные больницы обеспечены всеми необходимыми расходными материалами, лекарственными препаратами, а также запасом донорской крови и ее компонентов.