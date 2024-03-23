После теракта в Подмосковье госпитализированы 107 человек, 16 - в крайне тяжелом состоянии

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В настоящее время 107 пострадавших в теракте в Crocus City Hall находятся в больницах Москвы и Подмосковья, 16 человек - в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Он уточнил, что среди 107 пострадавших четверо детей. Среди 16 человек, состояние которых оценивается как крайне тяжелое, один ребенок.

Еще 44 человека в тяжелом состоянии, в том числе двое детей.

По словам Кузнецова, восемь ранее госпитализированных пострадавших выписаны в удовлетворительном состоянии под наблюдение врачей.

"По предварительным оценкам, еще 32 пострадавшим медпомощь оказана амбулаторно", - уточнил он.