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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:07

Бортников сообщил Путину о задержании 11 человек, участвовавших в осуществлении теракта

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта в Crocus City Hall, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы", - проинформировали в пресс-службе.

Вечером 22 марта перед началом концерта в подмосковном Crocus City Hall в здание ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и открыли стрельбу. В здании возник пожар.

По последним данным СКР, число жертв превышает 60 человек, более 100 человек госпитализированы.

Расследуется уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ).

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 – 23 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Crocus City Hall ФСБ РФ Александр Бортников Владимир Путин
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