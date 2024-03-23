Более 3 тыс. доноров сдали кровь в Подмосковье после трагедии в Красногорске

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Более 3 тысяч доноров пришли в центры крови Московской области в субботу, 23 марта, сообщает телеграм-канал Минздрава региона.

"За день в отделениях заготовлена почти тонна крови и ее компонентов", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп сообщила, что в Подмосковье достаточно крови для пострадавших при теракте в Crocus City Hall.

Она напомнила, что часть пострадавших находится в московских клиниках, часть - в подмосковных.

Аппалуп добавила, что еще в течение как минимум двух-трех недель им понадобится кровь и пригласила всех желающих на прийти сдать кровь в последующие дни.