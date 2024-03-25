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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

Из больниц Москвы выписаны 18 пострадавших в Crocus City Hall

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В больницы Москвы были направлены 94 человека, пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, из них 18 выписаны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мэр отметил, что из 12 тяжело раненых "никого не потеряли, есть надежда, что все они выживут".

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Хроника 22 – 25 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Сергей Собянин Crocus City Hall
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