Из больниц Москвы выписаны 18 пострадавших в Crocus City Hall

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В больницы Москвы были направлены 94 человека, пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, из них 18 выписаны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мэр отметил, что из 12 тяжело раненых "никого не потеряли, есть надежда, что все они выживут".

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).