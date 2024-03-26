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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:07

Голикова сообщила о стабилизации состояния наиболее пострадавших в Crocus

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что состояние пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall, находившихся в первые дни в состоянии крайней степени тяжести, стабилизировалось, выразила надежду, что в медучреждениях больше никто не скончается.

"Я думаю, что в лечебных учреждениях нет. Мы делаем все возможное", - сказала Голикова журналистам, отвечая на вопрос о том, может ли увеличиться количество жертв.

Она отметила, что те пострадавшие, "кто в первые дни были в состоянии крайне тяжелом, сейчас стабилизировались". "Мы видим некоторую положительную динамику. Но есть и те, кто остается в крайне тяжелом состоянии", - уточнила Голикова.

Говоря о девяти пострадавших, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, она отметила, что "по некоторым из них день ото дня наблюдаем положительную динамику".

"У нас было 15 человек в крайне тяжелом состоянии. Теперь уже девять человек. Видим, как потихоньку люди приходят в себя", - сказала вице-премьер.

Также она сообщила, что всем пострадавшим были своевременно проведены операции. Крови и лекарств в медучреждениях хватает.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что девять пациентов, пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле", остаются в крайне тяжелом состоянии, еще 22 пациента находятся в тяжелом состоянии.

Теракт в концертном зале в Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта, когда несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта, а также устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 139 человек. Как накануне сообщил глава СКР Александр Бастрыкин, двое пострадавших скончались в лечебных учреждениях.

Акции памяти жертв теракта в Crocus City Hall

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Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах терактаОчередь к стихийному мемориалу в КрасногорскеСтихийный мемориал у Crocus City HallЛюди у мемориала на стрелке Васильевского острова в Санкт-ПетербургеПриспущенный флаг на территории посольства Российской Федерации в БакуНадпись "Скорбим" на фасаде Останкинской башни в МосквеСтихийный мемориал у посольства России в ЕреванеБаннер на стадионе "Ак Барс Арена" в КазаниЛюди возлагают цветы к стеле "Владивосток - город воинской славы"Стихийный мемориал у Crocus City HallФлаги с траурными лентами на здании Государственной Думы РФМемориал у посольства РФ в ПекинеСтихийный мемориал в память о погибших у здания концертного зала Crocus City HallЦветы, игрушки и свечи возле памятника героям обороны Красного Царицына в ВолгоградеБолельщики во время акции памяти жертв теракта перед товарищеским матчем между "Црвеной Звездой" и "Зенитом" в Белграде
Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Татьяна Голикова Crocus City Hall
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