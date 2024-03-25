Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 21:58

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали 139 человек

Жертвами теракта в Crocus City Hall стали 139 человек
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате теракта в Crocus City Hall возросло до 139 человек, сообщил глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин.

"В результате нападения погибло 139 человек, из них сегодня опознано 75. Среди погибших трое детей. Из общего числа погибло на месте теракта 137, двое скончались в лечебных учреждениях", - сказал Бастрыкин в понедельник на совещании у президента РФ Владимира Путина.

По его словам, от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резанных ран - два человека.

"В результате пожара, от воздействия высокой температуры и продуктов горения погибло 45 человек. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека", - сказал Бастрыкин.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 подозреваемых, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Последние были арестованы решением Басманного суда Москвы 24 марта.

В понедельник Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест еще троих фигурантов дела - братьев Аминчона и Диловара Исломовых, а также их отца Исроила Исломова.

Акции памяти жертв теракта в Crocus City Hall

15
Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах терактаОчередь к стихийному мемориалу в КрасногорскеСтихийный мемориал у Crocus City HallЛюди у мемориала на стрелке Васильевского острова в Санкт-ПетербургеПриспущенный флаг на территории посольства Российской Федерации в БакуНадпись "Скорбим" на фасаде Останкинской башни в МосквеСтихийный мемориал у посольства России в ЕреванеБаннер на стадионе "Ак Барс Арена" в КазаниЛюди возлагают цветы к стеле "Владивосток - город воинской славы"Стихийный мемориал у Crocus City HallФлаги с траурными лентами на здании Государственной Думы РФМемориал у посольства РФ в ПекинеСтихийный мемориал в память о погибших у здания концертного зала Crocus City HallЦветы, игрушки и свечи возле памятника героям обороны Красного Царицына в ВолгоградеБолельщики во время акции памяти жертв теракта перед товарищеским матчем между "Црвеной Звездой" и "Зенитом" в Белграде
Цветы у мемориала возле Crocus City Hall в память о жертвах теракта
Хроника 22 – 25 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Александр Бастрыкин СКР Crocus City Hall
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Нападение на Crocus City Hall

Глава МЧС заявил о штатной работе противопожарной системы Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Президент РФ назвал теракт в Crocus акцией устрашения, выгодной для тех, кто воюет с Россией

Что произошло за день: понедельник, 25 марта

Нападение на Crocus City Hall

Суд арестовал еще троих фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall

Нападение на Crocus City Hall

Один из задержанных по делу о теракте в Crocus City Hall имеет гражданство РФ

Нападение на Crocus City Hall

Следствие просит суд об аресте еще троих фигурантов дела о теракте в Crocus

Налоговая реформа находится на стадии внутреннего обсуждения в правительстве

Минобороны РФ сообщило о перехвате двух украинских ракет над Ростовской областью

Средства ПВО отразили ракетную атаку в Ростовской области

Россия не признает установленные США границы континентального шельфа