В Москве к пятнице похолодает до плюс 7 градусов после июньских плюс 23

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В Москве во вторник 2 апреля синоптики прогнозируют летнюю погоду с температурой до плюс 23 градусов, 4 апреля температура вернется к норме и опустится до плюс 5 - плюс 9 градусов, новое повышение температуры начнется в воскресенье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В связи с тем, что воздух поступает из глубин Африки, ночные температуры во вторник будут плюс 10 - плюс 12, а днем плюс 21 - плюс 23. Завтра будет день сумасшедший, это температура середины июня. Понятно, что это небывалая температура", - сказал ученый.

В центр Европейской части России перемещается воздух из Африки - Алжира, Марокко и Туниса. Вместе с солнечной энергией они и приводят к высокой, "небывалой температуре, которой за период инструментальных наблюдений в Москве не было в начале апреля".

В среду, по словам Вильфанда, "продолжается необычная ситуация - ночные температуры тоже будут самые высокие за весь период наблюдений - плюс 11 - плюс 13 градусов". Однако, днем воздух в Москву начнет поступать со Средиземного моря, поэтому температура днем понизится до плюс 15 - плюс 17 градусов. При этом такая температура все еще будет выше нормы на 9-10 градусов. Кроме того, в среду прогнозируется небольшой дождь и усиление ветра, в ночь на среду он усилится до 15-17, а днем до 15-20 м/с.

"В четверг Москва окажется в тыловой части циклона, ночью температура плюс 5 - плюс 7, днем плюс 7 - плюс 9 и местами небольшие осадки. Но даже и в четверг температура выше нормы на 2 градуса. И только в пятницу температура приблизится к своей норме - ночные температуры около ноля, а днем плюс 5 - плюс 7 градусов. И это нормальная температура для середины апреля", - добавил Вильфанд.

Таким образом, по его словам, "от вторника к пятнице температура понизится на 15 градусов: и покажется, что такое сильное понижение температуры - опять пришла зима, но на самом деле, мы только приблизимся к норме".

По предварительным прогнозам, в субботу в Москве ночью будет около ноля, а днем плюс 7 - плюс 9 градусов. "Затем, по расчетам, начнется постепенное повышение температуры", - отметил Вильфанд.