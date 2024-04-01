Три станции метро в центре Москвы, где кратковременно потемнело, работают штатно

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы сообщил о штатной работе в центре города трех станций метро, где кратковременно снизился уровень освещённости, работа всех устройств была восстановлена.

"Станции "Площадь Революции", "Театральная" и "Охотный Ряд" работают штатно. Ранее из-за посадки напряжения в некоторых помещениях станции "Площадь Революции" кратковременно (менее чем на минуту) снизился уровень освещенности. Пассажирам ничего не угрожало, на станции работали резервные источники освещения", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в понедельник.

Работа всех устройств была оперативно восстановлена, добавили в дептрансе.

Ранее в СМИ появилась информация, что на станции "Площадь Революции", "Театральной", "Нагатинской" и на "Курской" пропал свет.