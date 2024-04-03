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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

В Москве парк "Сокольники" и ЦПКиО закрылись из-за ветра

В Москве парк "Сокольники" и ЦПКиО закрылись из-за ветра
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Москве из-за усиления ветра закрылись несколько парков, в том числе Парк Горького, "Сокольники" и сад "Эрмитаж".

"Дорогие посетители, парк закрыт в связи погодными условиями. Об открытии парка мы сообщим дополнительно", - сообщил телеграм-канал ЦПКиО незадолго до 14:00.

Примерно в это же время и об этом же сообщил телеграм-канал парка "Сокольники".

Одновременно решили закрыться сад "Эрмитаж" в Каретном ряду и сад "Горка" на Ивановской горке.

Музей-заповедник "Коломенское" объявил, что закроет территорию, в 14:08 и пообещал сообщить, когда снова откроется для посещения. Парк "Кузьминки" не сообщил, что закроется, но предупредил о сильном ветре. В нацпарке "Лосиный остров" в 14:15 попросили отложить прогулки по заповеднику до более удачной погоды, а тех, кто уже находится в парке, призвали держаться подальше от деревьев.

Утром в среду МЧС и комплекс городского хозяйства предупредили, что в столице с утра и до 21:00 ожидается ветер с порывами до 16–21 м/с.

Водителям в этих условиях советуют значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковаться у деревьев. Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Кузьминки МЧС Парк Горького Сокольники Эрмитаж Москва Горка
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