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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 12:58

Летние веранды и парки в Москве временно закроют из-за штормового ветра

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Москве из-за сильного ветра в среду временно закроют летние веранды и кафе, а также парки, подведомственные департаменту культуры, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Летние веранды кафе не будут работать в Москве в среду, 3 апреля, из-за штормового ветра. Руководителей предприятий общественного питания также попросили укрепить все уличные конструкции и закрыть зонты", - говорится в сообщении.

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Кроме того, из-за сильного ветра закрывают парки, подведомственные столичному департаменту культуры. "Посетителей просят покинуть природные территории. Работа торговых объектов в парках приостановлена, убраны или зафиксированы легковозводимые конструкции", - отмечается в публикации.

В городе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили об усилении ветра до 21 метра в секунду. Столичные коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Под особым контролем находится работа систем жизнеобеспечения. Подготовлены источники аварийного энергоснабжения.

Москвичей просят быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Москва
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